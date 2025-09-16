Erken gelen erken gider endişesi! Balık fiyatına ters etki edecek

Haberin Devamı

Balıkçılar, hamsinin iki ay gibi kısa bir sürede göçünü tamamlayarak Karadeniz'in diğer yakalarına geçebileceğini bu durumun Türk karasularında hamsi av sezonunun beklenenden erken sona ermesi anlamını taşıdığını düşünüyor.

Balıkçı teknesi çalışanlarından Kerim Ergün, hamsinin iki ay sonra Türk karasularını terk ederek Gürcistan ve Abhazya taraflarına geçeceği söyledi. Ergün "Palamut çok olduğunda hamsiyi tüketiyor. Dolayısıyla palamudun azlığı nedeniyle hamsi kendini biraz erken gösterdi. Ancak bu bizim için iyi bir durum mu? Değil. Neden? Çünkü hamsi daha erken Türk karasularını terk edip Gürcistan veya Abhazya taraflarına geçecektir. Hamsi erken geldiğinde, sularımızı da erken terk ediyor. Gürcistan ve Abhazya'da sular daha soğuk olacağından, büyük ihtimalle oralara göç edecektir. Palamut bu sene hiç olmadı, yani tadımlık denecek kadar az. Genelde bir sene olur, bir sene olmaz; inşallah seneye olur. Sezon sonuna kadar hamsi devam etmez, bu pek mümkün görünmüyor. Hamsi muhtemelen iki ay sonra sularımızı terk edecek ve Karadeniz'in diğer yakalarına, yani Gürcistan ve Abhazya taraflarına geçecek. Oraların suyu daha soğuk. O zaman bizde genelde istavrit ve kıraça avlanır; ancak onların da verimi düşük. Büyük ihtimalle sezon kısa sürede kapanır" dedi.

Bu sezon özellikle palamudun olmayışından dolayı hamsiyi aramak zorunda kaldıklarını kaydeden tekne çalışanlarından Yakup Keskin ise "Bu sene denizde palamut çok az, dolayısıyla hamsi de erken çıktı ancak biraz ince. Palamudun olmadığı yıllarda hamsi erken başlardı; bu sene de biraz erken başladı. Genelde Eylül sonu, Ekim başında başlardı. Bu sene denizde başka avcılık da olmadığından, başka balık bulunmadığı için ister istemez hamsiyi aramak zorunda kaldık. Geçen sene palamut boldu, bu sene ise ağlara zaman zaman torik takıldı. Zaten palamut bir sene olur, diğer sene pek olmaz. Bu nedenle bu sene neredeyse hiç yok gibi. Genelde Trabzon, Giresun ve Rize arasında avlanıyoruz. Hamsi erken başladı ama inşallah ilerleyen günlerde hava soğudukça daha da bol olur. Şu anda deniz fazla sıcak değil" diye konuştu.