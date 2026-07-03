Adıyaman'da 3. Çevre Yolu yenileniyor! Çalışmalarda sona yaklaşıldı

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Şehrin ulaşımı açısından 3. Çevre Yolunun önemli bir güzergâh olduğunu belirten Başkan Tutdere, "Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız gibi, dün itibarıyla 3. Çevre Yolu’nun kuzey şeridinde asfalt serim çalışmalarına başladık. Bu bölgede çok yoğun bir altyapı çalışmasını tamamlamıştık. Güney şeridimizin asfalt serimini de daha önce bitirmiştik. Şimdi tüm ekiplerimizle birlikte kuzey şeridinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 10-15 günlük süre içerisinde kuzey şeridindeki asfalt serimini de tamamlamış olacağız. Böylece şehrimiz için önemli bir ulaşım aksı olan 3. Çevre Yolu’nun hem altyapısını hem de üstyapısını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Yapılan çalışmaların bölgemize, halkımıza ve tüm sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. 3. Çevre Yolu’nu kullanan sürücülerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yol çalışmaları nedeniyle trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşanabilir. Bundan dolayı hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyoruz. Herhangi bir kazaya meydan vermemek adına bu güzergâhı kullanan sürücülerimizin trafik işaretlerine uymalarını ve dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz" diye konuştu.