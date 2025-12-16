Erkeklerin hobisini gelir kapısına çevirdi! Üniversite öğrencisinden masraflarına 'kiralık' katkısı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
16.12.2025 - 19:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce'de üniversite öğrencisi Emre Yılmaz, Türkiye'de yaygın bir spor kültürü olan halı saha maçlarında oyuncuların genellikle tercih etmediği kaleci pozisyonundaki açığı değerlendirerek eğitim masraflarına katkı sağlıyor.

Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Emre Yılmaz, eğitimine devam ederken hobi olarak sürdürdüğü futbol tutkusunu kazanca dönüştürdü. Genç öğrenci, 'kiralık kaleci' olarak haftada ortalama 4-5 müsabakada görev alıyor.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, kalecilik yapmayı sevdiğini ve arkadaşlarının talebi üzerine maçlara gittiğini belirtti. Halı sahaların 'aranan kalecisi' olarak nitelendirilmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Yılmaz, "Halı sahaların aranan kalecisi denildiğinde benim için bir iltifat oluyor. Fena değilimdir, güzel oynuyorum. Kalecilik yapmayı da seviyorum. Bu konuda herhangi bir altyapım yok. Ortaokulda okul takımında kaleciydim. Lisede bir müddet ara verdim. Hatta lisede topa değmedim diyebilirim" dedi.

"Müsait oldukça maçları kaçırmıyorum"
Yılmaz, halı saha organizasyonlarında kaleci bulmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Halı sahada maç oynanacağı zaman arkadaşlarım bana ulaşıyor. Müsait oldukça arkadaşlarımı kırmamaya çalışıyorum" diye konuştu.

