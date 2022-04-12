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Ergün Poyraz kimdir? Darpedilen yazar Ergün Poyraz’ın sağlık durumu nasıl, saldırganlar bulundu mu?

Yazar Ergün Poyraz, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde darbedildi. Peki, Ergün Poyraz kimdir? Darpedilen yazar Ergün Poyraz’ın sağlık durumu nasıl?

12.04.2022 - 07:19 |
Ergün Poyraz kimdir? Darpedilen yazar Ergün Poyraz’ın sağlık durumu nasıl, saldırganlar bulundu mu?

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz, tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, yazar Ergün Poyraz, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Peki, Ergün Poyraz kimdir? Darpedilen yazar Ergün Poyraz’ın sağlık durumu nasıl

ERGÜN POYRAZ’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Poyraz, Ergenekon davasında yargılanmış, bir süre cezaevinde kalmıştı.

ERGÜN POYRAZ KİMDİR?

Ergün Poyraz, 31 Ocak 1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1983 yılında Yıldız Üniversitesi İnşaat bölümüne başlamış, ikinci sınıfta okuldan ayrılarak evlenmiştir. Bir süre Aydın'da hayvancılık yapan yazar 1993-1994 yılları arasında Bilecik'te bir inşaat şirketinde idari sorumlu olarak çalışmıştır.

32 yaşında askerliğe giden Ergün Poyraz, ailesinin yanına Aydın'a döndükten sonra da yazarlığa başlamış 1998 yılında ilk kitabı Refah'ın Gerçek Yüzü 28 Şubat süresince Vural Savaş tarafından açılan Refah Partisinin kapanma davasında delil olarak kullanılmıştır.

5 Ağustos 2013 yılında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Ergün Poyraz, 29 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

 

 

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