Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı!

Bölgede barınan teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Siirt İlinde “EREN KIŞ-24 (SİİRT-AKMEŞE) ŞEHİT J.ASB.KD.ÇVŞ. ERKAN YALÇIN” Operasyonu başlatıldı.





Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (545) personel [(39) operasyonel tim] görev alıyor.





Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.