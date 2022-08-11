Eren Bülbül, vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

KABRİ BAŞINDA ANILDI

Şehit Eren Bülbül için ölümünün yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile çok sayıda kişi katıldı. Törende Rize Merkez İmam Hatip Okulu öğrencileri Kuran-ı Kerim okudu. Türkiyenin dört bir yanından gelen ziyaretçiler de Eren Bülbülün kabri başında dua edip, çiçekler bıraktı.

Anma ve duanın ardından katılımcılar üzerinde Türk bayraklı bakara suresi yazılı dua tablosu şehit annesi Ayşe Bülbüle verildi. Törende acılı anne Bülbül, gözyaşı dökerek, gelenlere teşekkür etti.