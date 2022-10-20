Eren Abluka Sonbahar-Kış 3 operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da 1006 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak Yorulmaz) Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu' başlatıldı.
20.10.2022 - 11:32 |
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit J.Yzb. Fuat Oğuzcan Operasyonu” başlatıldı.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1006 personel 61 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada; (1 ton 688 kg.) toz esrar, (2 ton 80 kg) kubar esrar, (477.500) kök skunk ve (170.800) kök kenevir ele geçirildi.