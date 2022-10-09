Eren Abluka Sonbahar Kış -2 Operasyonu başlatıldı

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan [650 personel, (41) operasyonel tim] görev alıyo

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Bayırlı- Koçmarin ve Sağlık mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 adet sığınak kullanılamaz hale getirilirken;

- (1) adet EYP düzeneği,

- (10) bin kök kenevir bitkisi,

- (415) bin kök skunk bitkisi,

- (3000) kg. toz esrar,

- (470) kg. kubar esrar,

- terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Ayrıca çok sayıda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.