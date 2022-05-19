Eren Abluka-11 operasyonu başlatıldı

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 514 personel (37) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.