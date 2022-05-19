GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemEren Abluka-11 operasyonu başlatıldı
HaberlerGündem Haberleri Eren Abluka-11 operasyonu başlatıldı
ABONE OL

Eren Abluka-11 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Elazığ'da 514 personelin katılımıyla Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı.

19.05.2022 - 09:57 |
Eren Abluka-11 operasyonu başlatıldı

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 514 personel (37) operasyonel tim görev alıyor.

Eren Abluka-11 operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Eren Abluka-11 operasyonu başlatıldı

GÜNCEL HABERLER

19 Mayıs noterler açık mı, bugün noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe nöbetçi noterler kapalı mı?

19 Mayıs noterler açık mı, bugün noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe nöbetçi noterler kapalı mı?

Yanlışlıkla kendisine gönderilen 360 bin dolarlık yardımı kumarda harcadı!

Yanlışlıkla kendisine gönderilen 360 bin dolarlık yardımı kumarda harcadı!

TESK Başkanı Palandöken: Turizm, döviz girdisinin artmasını destekleyen en önemli noktalardan birisi

TESK Başkanı Palandöken: Turizm, döviz girdisinin artmasını destekleyen en önemli noktalardan birisi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

19 Mayıs noterler açık mı, bugün noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe nöbetçi noterler kapalı mı?

19 Mayıs noterler açık mı, bugün noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe nöbetçi noterler kapalı mı?

Sıradaki Haber
Yanlışlıkla kendisine gönderilen 360 bin dolarlık yardımı kumarda harcadı!

Yanlışlıkla kendisine gönderilen 360 bin dolarlık yardımı kumarda harcadı!

Sıradaki Haber
TESK Başkanı Palandöken: Turizm, döviz girdisinin artmasını destekleyen en önemli noktalardan birisi

TESK Başkanı Palandöken: Turizm, döviz girdisinin artmasını destekleyen en önemli noktalardan birisi

Sıradaki Haber
2022 bekçilik sınavı ne zaman? 2022/1. Dönem sınav tarihileri, müracaat kabul ve ön sağlık kontrolü merkezleri belli oldu mu, sınavda yanlış doğruyu götürüyor mu?

2022 bekçilik sınavı ne zaman? 2022/1. Dönem sınav tarihileri, müracaat kabul ve ön sağlık kontrolü merkezleri belli oldu mu, sınavda yanlış doğruyu götürüyor mu?

Sıradaki Haber