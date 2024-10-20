Erdoğan'dan 'Yenidoğan çetesi' talimatı! Adalet Bakanı Tunç açıkladı

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

2023 yılının 27 Mart tarihinde CİMER’e bir vatandaşımızın ihbarı ile başlayan bir süreç oldu. İstanbul’daki bazı hastanelerde yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile ilgili olarak bir şikayet meydana geldi. İhbarlar neticesinde soruşturma başlatıldı bunu Sağlık Bakanlığımız İl Sağlık Müdürü’ne ilettikten sonra hem idari soruşturma başlattı hem adli soruşturma başlatarak Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Soruşturma derinleştirildi. Süreç içerisinde teknik takipler, deliller toplandı.

Tespit edilen suç kayıtları ve suçlular bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırma ve soruşturmanın neticesinde 26 Nisan 2024 tarihinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı.

11’i doktor olmak üzere 25 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Süreç içerisinde iddianame hazırlığı tamamlandıktan sonra iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuş durumda. Hiç kimse yargı mensuplarını tehdit edemez ve korkutamaz. Yargı mensuplarımız tarafsızlığı çerçevesinde görevlerini yaparlar. Görevlerini ifa ederken hiç kimseden çekinmezler. O kapsamda da yargı görevini etkilemeye yönelik, savcımızı tehdide yönelik kişiler hakkında soruşturma açıldı.

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ERDOĞAN'IN BAKANLAR MEMİŞOĞLU VE TUNÇ'U KABUL

Yargılanması istenilen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak. Şu an bekleyeceğiz iddiaların ne olduğu, delillerin ne olduğunu mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra görebileceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir zaman bebeklerin ölümüne izin vermez. Maddi menfaat uğruna unvanları ne olursa olsun bebeklere yönelik ihmal suretiyle de olsa bunun hem idari soruşturmasını sonuna kadar yaparız, yargı o suçu işleyenlerle ilgili gerekli soruşturmayı yapar. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla birlikte bizleri kabul etti. Soruşturmanın titizlikle devam etmesini, varsa sorumlular bu konuda gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusunda kesin kararlılığını da ifade etti.

Süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza mahkemesinin değerlendirmesini takip edeceğiz. Kamuoyu iddialarla ilgili suçlamaları ve suçlanan kişileri görmüş olacak. Temennimiz sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması.

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KILIÇDAROĞLU’NA HAKARET DAVASI HAKKINDA

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği sözler kabul edilemez, hakaret içeren sözler. Bir ana muhalefet genel başkanlığı yapmış kişiye yakışacak sözler değil, terbiye dışı sözler. Hakaret suçtur. Avukatlar gerekli suç duyurusunda bulunmuşlardır. Soruşturma izni konusu Bakanlığımıza gelecektir. Bu anlamda siyasetin temiz bir dille yapılması lazım.

Kanunlar karşısında kimsenin bir ayrıcalığı yok. Avukatlar gerekli başvuruyu yaptılar bunlar değerlendirilecek. Çok sayıda hakaret dosyası var. Türk mahkemelerini takmıyorum demek bir siyasetçiye yakışmaz.

YARGI PAKETİNDE CASUSLUK BAŞLIĞINI GÖRÜYORUZ DETAYLARI NELER?

Şu anda Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde. Ayrıca 22 maddelik AYM’nin iptal kararları ve noterlik kanunu ile ilgili bir düzenleme var. 9’uncu pakette yer alan etki ajanlığı olarak sunulan, Türkiye’de araştırma yapanların cezalandırılacağına dair hüküm getiriyormuş gibi yanlış anlamalardan kaynaklanan bir husus. Burada etki ajanlığı değil, Türkiye’de araştırma yapanların cezalandırılacağına ilişkin kanun teklifinde bir hüküm yok.

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Meclis’te milletvekillerimiz tarafından tartışılacaktır. Meclis’te kabul göreceğine inanıyorum. Toplumda suç işlenmesini önleyecek suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek, suçları önleyici hem de ceza mahkemesi kanunumuzda hem de infaz kanunumuzda yapılması gereken değişiklikleri biz milletvekillerimizin takdirine arz edeceğiz.

Son günlerde konuşulan cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik bazı değişiklikler yapmaya ihtiyaç var. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık, internet yoluyla işlenen suçların artması nedeniyle bazı tedbirler alınması gerekiyor. Trafik güvenliğini ihlal eden, ruhsatsız silahların yaygınlaştırılması, gibi denetimli serbestlik uygulamalarıyla ortaya çıkan 2 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde suçluların yatarının olmaması eleştirilere konu oluyor. Asıl yargı alanında vatandaşlarımızdan da gelen görüşler doğrultusunda oluşturduğumuz ve Adalet Bakanlığı’ndaki bilim komisyonlarının çalışmaları neticesinde ortaya koyduğumuz önemli düzenlemeleri önümüzdeki günlerde milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz.

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