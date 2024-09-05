Erdoğan'dan teğmenler için ilk açıklama: Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım

AK Parti’nin, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaptığı MKYK toplantısında uzun zamandır beklenen 8. Olağan Kongre süreci başlatıldı.

Toplantıda Büyük Kongre için 29 Mayıs tarihinin ön plana çıktığı, 2025 Haziran’ında Meclis’te yapılacak TBMM Başkanlığı ve parti grup yönetimi seçimleri öncesi sürecin tamamlanması gerektiği değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreçle ilgili olarak “Biz dinamik bir partiyiz. Yeni dönemde yeni arkadaşlarla, partimize ve davamıza katkı sağlayacak yenilenme ile beraber kongremizi yapacağız. Dünyanın krize sürüklendiği bu dönemde ülke içinde bizi bir arada tutacak konulara odaklanalım. Lüzumsuz, gereksiz ve bizi yoracak tartışmalardan uzak duracak şekilde geleceğe dair bir koordinasyon içinde olmamız gerekiyor” dedi. Edinilen bilgiye göre dün itibarıyla başlayan kongre takvimi, 12 Ekim’de nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerin kongreleriyle devam edecek. Ocak ve mart ayları arasında da il kongrelerinin tamamlanması planlanıyor.

YENİ İSİMLER

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Partinin yeni e-teşkilât modelinin de anlatıldığı sunumda, özellikle fiili olarak parti çalışmalara katılamayan gençlerin dijital ağlar üzerinden parti politikalarına destek olabileceği aktarıldı. Toplantıda bazı MKYK üyelerinin ise böyle bir yapılanmanın tüzükte yeri olmadığını, bunun bir “paralel yapılanma” teşkil edebileceğini iddia ettiği dile getirildi. Toplantıda, yeni dönemde Ankara ve İstanbul dahil birçok il başkanının daha değişebileceği, partinin kongre sürecine teşkilâtın birçok ilde baştan aşağı yenilenerek gidebileceği değerlendirildi. Bu kapsamda, partiye yeni isimlerin kazandırılması konusunda bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, iş dünyası, sivil toplum, spor, teknoloji, kültür-sanat, akademi ve sosyal medyada kendi alanlarında başarılı olan isimlerin partiye kazandırılması, bundan sonraki süreçte ana öncelik olacak.

‘ANADOLU’YU YANSITIYOR’

TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’ndan üç kadın teğmenin birinci çıkması ve mezuniyet törenindeki kutlamanın ardından yaşanan gelişmeler de MKYK’da tartışma konusu oldu. Bazı MKYK üyelerinin bu kutlamanın “askeri vesayet ve Türkiye’nin darbe geçmişi”ni hatırlattığını ve konunun soruşturulması gerektiğini söylemesi üzerine Erdoğan’ın, “Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanı’mla bu konuyu değerlendireceğim. Üç kız öğrenci birinci oldu, bu ilk kez oluyor. Aslında bu, ‘AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı’ diyenlere iyi bir cevap. Bu kızlar Anadolu’yu yansıtıyor. Sohbet de ettim, hatta birinin adı İkra... Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım” dediği öğrenildi.

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Ayrıca, toplantıda, MSB Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın, “20 kişiyle başlayan bir grup... Dahil olanlarla birlikte 200 civarı olduğunu tespit ettik. Bir tepkisellikle mi yapıldı yoksa başka bir niyetle mi yapıldı, takip edip arz edeceğiz” dediği kaydedildi.