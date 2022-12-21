Erdoğan'dan Koca Yusuf'ların mürettebatına 'hoş geldiniz' telefonu

Ukrayna'dan gelen A400M personeline 'hoş geldiniz' diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna'da gerçekten uzun bir süredir bekleyen bu kargo uçaklarımızın sağ salim ülkemize dönmüş olmaları, bizleri birçok sıkıntıları aşmanın yanında mutluluğa eriştirdi" dedi.

Erdoğan, "Özellikle de bu sıkıntılı anda uçaklarımızı alıp getirdiniz. Bundan dolayı da sizleri milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah." diye konuştu.

10 ay sonra yurda döndüler

Rusya-Ukrayna savaşı başladığında insani yardım götüren 'Koca Yusuf'lar, hava sahası kapanınca Ukrayna'da kaldı.

10 ay Ukrayna'da kalan A400M tipi 2 kargo uçağı yurda döndü.

Koca Yusuf'ların Ukrayna Borispol havaalanından hareket ettiğini, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır. pic.twitter.com/9xFj42m3I8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022

Bakanlığın sosyal medya hesabından "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır" mesajı paylaşıldı.

Ukrayna'dan yola çıkan 2 adet A400M uçağı, ana üsleri olan Kayseri'ye emniyetle ulaştı. Uçakta görevli personel de aylar sonra ailelerine kavuştu.

Milli Savunma Bakanlığı o anlara dair fotoğrafları "Personelimize hoş geldiniz diyoruz" mesajıyla paylaştı.