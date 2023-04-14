CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶ÄŸle saatlerinde ÃœskÃ¼dar KÄ±sÄ±klÄ±'da bulunan konutundan Ã§Ä±karak, cuma namazÄ± iÃ§in Hz. Ali Camii'ne geÃ§ti. Cuma namazÄ±nÄ± burada kÄ±lan ErdoÄŸan, namaz Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.Â

20 NÄ°SAN'DA DOÄžAL GAZIMIZI Ã‡IKARIYORUZ



Bir gazetecinin Karadeniz doÄŸalgazÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yerli sisteme entegre edilmesi ve entegrasyon sÃ¼recindeki son duruma iliÅŸkin soruyu yanÄ±tlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Nasip olursa 20 Nisan Arefe, doÄŸalgazÄ±mÄ±zÄ± Ã§Ä±karÄ±yoruz. Åžu anda bÃ¼tÃ¼n hesaplamalar buna gÃ¶re ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doÄŸalgazla entegre edip adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± atmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi.Â

ADIMLARIMIZI ATIYORUZ



DiyarbakÄ±r ziyareti ve ÅŸehir hastaneleriyle ilgili soruya da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "11 vilayetin tamamÄ±nda da gerek temel atmalar, gerek konut teslimler, kÃ¶y evlerinin teslimleri devam ediyor. BildiÄŸiniz gibi ben vatandaÅŸlarÄ±mdan 1 yÄ±l gibi bir sÃ¼re talep attÄ±m. Bu 1 yÄ±l iÃ§erisinde de inÅŸallah biz bu konutlarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼ratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceÄŸiz. Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± devam ettiriyor. Bir taraftan enkaz kaldÄ±rmalar var, bunlarla birlikte zemin etÃ¼tleri yapÄ±lÄ±yor. TÃ¼m bunlarla beraber de adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± atÄ±yoruz" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.

ÅžEHÄ°R HASTANELERÄ°MÄ°Z CLEVELAND'I AÅžTI



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžehir hastaneleri biliyorsunuz geÃ§miÅŸte Ã¶zellikle de SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun SSK'nÄ±n genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduÄŸu zamanlar oralardaki rezaleti, maalesef rehin, rehine alma dÃ¶nemleri, hatta rahmetli SavaÅŸ Ay'Ä±n bir programÄ±nda izlediÄŸimiz KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun da genel mÃ¼dÃ¼r olduÄŸu dÃ¶nem. Bu hastanelerin hali ortadaydÄ±. BÃ¼tÃ¼n her taraf pislik iÃ§erisinde, rezillikti. GaloÅŸlarÄ± satarlardÄ±, yoÄŸun bir ÅŸekilde ve kan, pislik bÃ¶yle bir dÃ¶nemdi. Åžu anda bizim ÅŸehir hastanelerimizde bir defa vatandaÅŸÄ±mÄ±n huzuru var. VatandaÅŸÄ±mÄ±n bu hastanelerde tertemiz, pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l, bu hastaneye gelen iÃ§eri girdiÄŸi zaman zaten huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de daha ÅŸifayÄ± bulunduÄŸu yerde yakalÄ±yor. DÃ¼nyada, saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde, bÃ¼tÃ¼n benim diyen Ã¼lkelerin hastaneleriyle yarÄ±ÅŸtayÄ±z. Herkes konuÅŸur, ne der Cleveland, ÅŸu an bizim ÅŸehir hastanelerimiz Cleveland'Ä± aÅŸtÄ±. Åžurada Ä°stanbul'da Ã‡am Sakura hastanemizin durumu ortada, Ankara'da Etlik, Ã¶bÃ¼r tarafta Ä°stanbul'da Murat Dilmener olsun, Ã¶bÃ¼r tarafta Pakize Ã–z olsun, bÃ¼tÃ¼n hastanelerimiz ortada. Bu hastanelerde vatandaÅŸÄ±m benim girdiÄŸi zaman hastaneye hamd olsun, orada bir defa daha yatmadan ÅŸifayÄ± buluyor. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te de bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde birer tane olmak Ã¼zere yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rarak, bu ÅŸehir hastanelerimizi devam ettireceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.Â

HASTANELERÄ°N BÃœYÃœK KISMINDA Ä°ZOLATÃ–R KURULUYOR



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu hastanelerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nda sismik izolatÃ¶r kuruldu, kuruluyor. Bunu da yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Åžu anda hastanelerimizin birÃ§oÄŸunda sismik izolatÃ¶rler var. Bundan sonraki bÃ¼tÃ¼n yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zda da buna hassasiyet gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.