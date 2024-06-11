Erdoğan'dan 18 yıl sonra CHP'ye tarihi ziyaret! Özgür Özel ile kritik görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüştü. 2 Mayıs'ta gerçekleşen bu temasın ardından bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, CHP GENEL MERKEZİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel’in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme 1 saat 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

BAYKAL’I ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan, Ankara’nın Söğütözü Semtinde AK Parti Genel Merkezi’ne de komşu sayılabilecek mesafedeki CHP Genel Merkezi’ne en son 18 yıl önce, merhum Genel Başkan Deniz Baykal’a “hayırlı olsun” ziyareti için gitmişti. Erdoğan ile Baykal arasında binanın mimarisine yönelik sohbet öne çıkmıştı. İki liderin, 12. katındaki bir odanın dışarı doğru oval çıkıntısıyla dikkat çeken “oval ofis” sohbeti, kendilerine eşlik eden kurmaylarını güldürmüştü.

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Merhum CHP Genel Başkanı Baykal, oval ofis muhabbetinde Erdoğan’a "Çok uzun süre özellikle basına aynı katta bulunan oval ofisin benim makam odam olmadığını anlatmaya çalıştık. Orası Merkez Yönetim Kurulumuzun toplantı salonu" diye cevap vermişti. Bu karşılıklı "oval ofis" sohbeti her iki lider ve onlara eşlik eden kurmaylarını güldürmüştü. İki liderin bir süredir karşılıklı suçlamalarla gerginleşen ilişkileri, ziyaretle yumuşamıştı.

ERDOĞAN'DAN İBRİK HEDİYESİ

Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette Baykal’a telkári bir ibrik hediye etmişti. Erdoğan’ın hediyesini Baykal ve Erdoğan havuç suyu içerken, Erdoğan ayrıca greyfurt suyu da içmişti. Erdoğan içeceklerle birlikte ikram olarak verilen Acıbadem kurabiyesiyle ilgili olarak Baykal’ın verdiği bilgiyi ilgiyle izlemişti.

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ERDOĞAN, BİNAYI BEĞENDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Erdoğan, ziyaretinde yaklaşık 20 trilyona mal olan CHP yine genel merkez binasını çok beğendiğini vurgulamıştı. Erdoğan, "Maliyeti oldukça iyi olduğu kadar, ferah ve aydınlık bir bina olmuş. Üstelik tavan yüksekliği de çok iyi. Bu tür binaların bir çoğunda daha basık tavan yapılıyor" demişti.