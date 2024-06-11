Erdoğan - Özel görüşmesinin şifreleri! CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, detayları aktardı

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"İlk görüşme 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde yapılmıştı. 1 saat 35 dakika sürmüştü. Özgür Özel'in gündeme getirdiği AYM ve AİHM kararlarını uygulanmaması Türkiye'ye zarar veriyor mesajları vardı. Can Atalay konusu vardı, Gezi davasında hak ihlalleri konusu vardı. Sinan Ateş cinayetinin üzerine gidilmesi meselesi, bir Deprem Bakanlığı kurulması önerisi vardı. Ayrıca belediyeler, emeklilerin sorunları, atanamayan öğretmenler, eğitimde müfredat değişikliği konuları vardı. Bu başlıklar içerisinden herhangi birinde adım atılması büyük bir jest olacak diyordu CHP kanadı. Bu başlıklar arasından birtakım adımlar bugüne kadar atıldı.

Olumlu olarak nitelendirilen adımlar şunlar; 28 Şubat hükümlüleriyle ilgili görüşmede yaş ve sağlık sebebiyle af konusunu gündeme getirmişti. Görüşmeden kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat yükümlülerini affetti. Bu o görüşmeden yansıyan olumlu bir adım olarak kayda geçti. Özgür Özel'in o görüşmede dış politikada 'içeride ana muhalefet partisiyiz ama dışarıda Türkiye partisiyiz' sözleri çok olumlu bulunmuştu. Bu sözler Türkiye'nin geleceği açısından da anlam ifade eder, uygulamada göreceğiz demişti AK Parti tarafı. Bu konuda ana muhalefetin samimiyetine istinaden karşılıklı bakanların CHP'li Genel Başkan Yardımcılarına bilgi vermesine şahit olduk. İktidarla muhalefet arasında Türkiye'nin önündeki meseleler iki taraf arasında görüş alışverişine başlandığını söyleyebiliriz. CHP açısından bir başka önemli adım da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olması.

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Gelelim kamuoyu araştırmalarına. Bu çok önemli. Bugün Burhanettin Bulut dedi ki 'Araştırma yaptık, olumlu dönüşler aldık. Tüm meseleleri anında çözmeyi elbette beklemiyoruz ama bu kapıların açık kalması gerekiyor. Toplum sert dilin yumuşatılması düşüncesinde, normalleşmeye ihtiyaç olduğu mesajı veriliyor" demişti.

AK PARTİ'DEN KAMUOYU ARAŞTIRMASINDA 3 KRİTİK BAŞLIK

AK Parti tarafı bir araştırma yaptı mı? AK Parti'nin ilgili genel başkan yardımcısı Mustafa Şen'i aradım. Evet AK Parti de bu süreçle ilgili bir nabız tuttu Mustafa Şen'in verdiği bilgilere göre. 'Seçim sonrası havayı nasıl görüyorsunuz? ve 'Siyasetçilere tavsiyeleriniz nelerdir?' soruları temelinde kamuoyunun nabzını tuttuklarını söyledi.

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Çıkan sonuçları yapay zekayla paylaşarak 3 temel netice aldıklarını açıkladı. Birincisi politikaların şeffaf olması, ikincisi kutuplaştırıcı dilden uzak durulması ve üçüncüsü popülist uygulamalarından kaçınılması. AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarından çıkan sonuçlara ilişkin yapay zekanın bulduğu 3 temel kritik başlık bunlar. Bu veriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşıldı.

"NASH DENGESİ"

Mustafa Şen diyor ki; "Partilerin seçim zamanı kullandıkları dille, seçim sonrası kullandıkları dilin aynı olmaması gerekir ama bu kendi politikalarından vazgeçtikleri anlamına da gelmemeli" dedi. Matematikçi John Nash'in 'Oyun Teorisi'ne atıfta bulundu. Oyun teorisi içinde tarafların ne kadar taviz verebileceğini Nash dengeleştirdi diye anlattı. Bunu siyasete uyarladığımızda partilerin belli bir noktaya kadar diğer partilerle mesafede kalması ama başka bir partiye dönüşmemesi gerektiğinin altını çiziyor. CHP'ye de en önemli tavsiyemiz 'Kendiniz gibi olun, DEM Parti'ye dönüşmeyin' ifadesini kullandı Mustafa Şen.

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CHP'nin DEM'le olan ilişkilerinde mesafesini koruması üzerinden mesajlar veriliyor AK Parti cephesinden. Bugünkü görüşmede de Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede, kayyum meselesinde ortak hareket edilmesi üzerinden Özgür Özel'e birtakım mesajlar verecektir. AK Parti'nin temel mesajı bütün partiler kendileri olarak diğer partilerle sıcak, yapıcı siyasetini sürdürmeli ama kendileri olmalı."