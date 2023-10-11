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Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

11.10.2023 - 18:48 |
Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil, her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti" denildi.

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