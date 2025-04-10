Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Görüşme sonrası ilk açıklama

Hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı süreçte gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM parti heyetinin yapacağı görüşmeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 13.30'da başladı. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmeye ilişkin ilk fotoğraflar da paylaşıldı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: GÖRÜŞME SON DERECE OLUMLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle barış ve demokratik toplum çağrısını hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz" denildi.

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"ÇOK DAHA UMUTLUYUZ"

Görüşme sonrası ilk açıklama Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu, olumlu geçti. Çok daha umutluyuz." dedi. Görüşmeye ilişkin konuşan Pervin Buldan ise, "Çok olumlu bir görüşme oldu. Süreç iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmelerinden önce Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Önder, gelinen noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceklerini belirterek, "Hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir." diye konuştu.

"Görüşme için tarihi bir görüşme diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Önder, "Biz, öyle büyük, iddialı kavramları kullanmıyoruz. O halkın, ülkenin takdiri. Biz, süreci bugüne kadar büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik. Gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de bütün ülkeye minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Şimdiye kadar yaptıkları ziyaretlere ilişkin bilgi veren, bugünkü kabulün de önemine değinen Buldan ise, "Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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SİYASİ PARTİ TURU

DEM Parti İmralı heyeti bugüne kadar, iki kez siyasi parti turu yaptı. O turlar kapsamında AK Parti Meclis yönetimi ve Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüldü. Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme sonrası 4'üncü kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.

PKK'YA FESİH ÇAĞRISI

Gözler bir yandan da İmralı'nın "Kendinizi feshedin" çağrısı sonrasında terör örgütünün kongreyi ne zaman toplayacağında. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o kongre için 4 Mayıs tarihini işaret edip "Teklifimiz, Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir." demişti.