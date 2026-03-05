Erdemli'de sobadan çıkan yangın evi kül etti

Alınan bilgiye göre yangın, Tömük Mahallesi'nde Muharrem Davarcı'ya ait evde çıktı. İddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım sebebiyle odada yangın çıktı. Yangın diğer odalara da sıçradı. Evde tek başına olduğu belirtilen Davarcı, alevleri fark edince dışarıya çıkarak yardım istedi. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonrası müstakil evde büyük maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.