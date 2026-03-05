GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErdemli'de sobadan çıkan yangın evi kül etti
HaberlerGündem Haberleri Erdemli'de sobadan çıkan yangın evi kül etti

Erdemli'de sobadan çıkan yangın evi kül etti

05.03.2026 - 00:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Erdemli'de sobadan çıkan yangın evi kül etti

Mersin’in Erdemli ilçesinde sobadan çıkan yangında müstakil ev küle döndü.

Alınan bilgiye göre yangın, Tömük Mahallesi'nde Muharrem Davarcı'ya ait evde çıktı. İddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım sebebiyle odada yangın çıktı. Yangın diğer odalara da sıçradı. Evde tek başına olduğu belirtilen Davarcı, alevleri fark edince dışarıya çıkarak yardım istedi. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonrası müstakil evde büyük maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Güncel Haberler

İranlı Kürt milislerin İran'da kara saldırısı başlattığı iddiası
#Dünya

İranlı Kürt milislerin İran'da kara saldırısı başlattığı iddiası

Bakan Göktaş açıkladı: 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor
#Gündem

Bakan Göktaş açıkladı: 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın öldüğü iddiaları yalanlandı
#Dünya

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın öldüğü iddiaları yalanlandı