20 yıl sonra ortaya çıktı! Gülcan Yazıcı cinayetinde kan donduran aile detayı

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Ozan Mahallesi’nde Gülcan Yazıcı’ya ait cesedi Ozan Çayı'nda bulan Nejdet Demir (72), DHA’ya konuştu. Demir, “Balık tutmaya gelmiştik. Serpme atarken yumuşak bir şeye bastım. İlk başta hayvan sandım ama baktığımda hayvan olmadığını fark ettim. Şüphelendim ve bana insan cesedi gibi geldi. Her tarafı çürümüş, kulağı ve kolları yoktu. Hiç dokumadan o dönemde muhtar olan ağabeyime söyledim. Jandarma ve savcılarımız geldi, ifademi aldılar. Cesedi alıp götürdüler, durum bu. Gülcan Yazıcı’yı tanımıyorum. Zaten Ozan Mahallesi’nde böyle bir şey olmaz. Görmüşlüğüm de yok” dedi.