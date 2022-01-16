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Erciyes Dağı'nda çığ düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Erciyes Dağı'nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düşmesi sonucu yabancı uyruklu 3 kişi çığ altında kaldı. 2 kişi kurtarılırken, kaybolan Kanadalı turist Micheal Kreeft (45), kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

16.01.2022 - 18:09 | | İHA/DHA
Erciyes Dağı'nda çığ düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.30 sıralarında Erciyes Kayak Merkezi kamp alanında meydana geldi. Erciyes'te kayak yapan Kanadalı turist Micheal Kreeft, vadilerin bulunduğu pist alanı dışına çıktı. Pist dışında kayak yapan Kreeft, kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu altta kaldı. Turistin arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kanadalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Kanadalı turistin cenazesini bulunduğu bölgeden indirerek, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

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