Erbaa'da palet üzerinde yatan tilkilere sitem: Tüm gün yatmak olmaz, kümeslerden tavuk çalın

İlçede bir kereste fabrikasında işçi olarak çalışan Ömer Akbayır, iş çıkışlarında paletlerin üzerine gelerek dinlenen iki tilkiyi fark etti.

O anları cep telefonu ile kaydeden Akbayır, hayvanlara esprili bir dille seslenerek, "Sizin yüzünüzden tavuk piyasası çöktü. Tüm gün yatmak olmaz, gidin kümeslerden tavuk çalın" sözleriyle sitem etti. Akbayır'ın görüntülediği tilkilerin rahat tavırları dikkat çekerken, diyalog yüzleri güldürdü.

Ömer Akbayır, "Gece iş yerinde çalışıyordum. Yakıt için malzeme almaya gittim. Normalde tavuk satışı da yapıyorum ben. Tilkileri de o halde görünce gülmek amacıyla video çektim. Güzel de oldu. Tilkiler artık insanlara o kadar alışmış ki bir metreye kadar yaklaştım onlara" dedi.