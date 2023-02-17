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Enkazdan 71 saat sonra kurtulan Bekir Amca yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan depremlerde yıkılan binanın enkazından 71 saat sonra kurtulan Bekir Yıldırım Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden CNN Türk canlı yayınına bağlandı. Bekir Yıldırım 'Beni çocuklarıma kavuşturdunuz. Bu en büyük şey' dedi.

17.02.2023 - 23:51 |
Enkazdan 71 saat sonra kurtulan Bekir Amca yaşadıklarını anlattı

Depremde yıkılan 5 katlı binanın enkazından kurtulma anlarını tüm Türkiye canlı yayında CNN Türk ekranlarında izlediği Bekir Yıldırım yaşadıklarını Tarafsız Bölge programında anlattı:

Şu anda iyiyim, çok teşekkür ederim. Sıhhatimde iyi, sayenizde oradan yaptığınız destekler sayesinde. Ben zaten 3 gün içerisinde neler yaptığımı bilmiyordum. O anda zaten insan bilincini kaybediyor ama çıktıktan sonra, o depremin bomba gibi patlaması benim bütün duygularımı, duyumlarımı kaybettirdi. Ben sadece elimi yere vurarak ses çıkarıyordum, sağ olun sizinde orada müdahele ederek, beni Antep'e götürmeleri, benim hayatımı bir yerde kurtarmış oldu. Sizin sayenizde bildirerek, Bakan beyin ambulans uçağıyla beni İstanbul'a göndermeleri hayatımı kurtardı.

Enkazdan 71 saat sonra kurtulan Bekir Amca yaşadıklarını anlattı

Bu hayatı sadece benimkini değil çocuklarımın da hayatını benimle beraber kurtardınız. Onları sevdiklerine kavuşturdunuz. Bu en büyük şey. Beni çocuklarıma kavuşturdunuz. Bunun hakkını nasıl öderim bilmiyorum.

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İçeriye düştüğümde, tabi bazı şeyleri hatırlıyorsunuz. Ben çiftliğimdeydim, çiftliğimden İslahiye'ye geldim. Birden bir patlamayla kapıya doğru koştum, o an kapı parçalandı, kolumun üzerine düştü. Ben kolum kesildi zannetim, baktım kolumu oynatamıyorum, kolumun üzerinde öyle kaldım. O anda tabi aklınızdan bir çok şey geçiyor. O anlarda ama ümidimi hiç kaybetmedim. Ya Şafi sıfatıyla rabbime seslendim. Hakan diye bağırdım. Hakan benim oğlum. Sizin gibi vicdan sahibi insanlar olmazsa tabi durum çok kötü olurdu. Siz medyadakiler tabi canla başla çalıştınız. Biz yattık siz yatmadınız. Ben yatarken ağlayan muhabiri duydum. Ama gittim o çiftlikte bir ağaç bile oynamamış. Hakan Bey, ben sizi bir kardeşim olarak görüyorum. Siz benim canımı kurtardınız. Bir derdim bir şeyim olursa mutlaka sizi arayacağım. Umarım köyü şeyler için olmaz. Bizim aile sizi kardeş olarak kaydetti artık. Allah razı olsun.

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