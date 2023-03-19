Enkaz altÄ±ndan arabalar sayesinde kurtuldular 5 aile saÄŸ Ã§Ä±ktÄ±

KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerde binlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, on binlerce yapÄ± ise aÄŸÄ±r hasar aldÄ±. Depremin Ã¼zerinden 42 gÃ¼n geÃ§mesine raÄŸmen ilginÃ§ kurtuluÅŸ hikayeleri Ã§Ä±kmaya devam ediyor. Depremde en Ã§ok hasarÄ±n meydana geldiÄŸi Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esinde de 5 ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 5 katlÄ± apartmanÄ±n ilk depremde tamamen Ã§Ã¶kmesini ise park halindeki araÃ§larÄ±n engellediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°lk depremde iÅŸ yerlerinin bulunduÄŸu alt katÄ± Ã§Ã¶ken Ã¼st katlarÄ± kalan binadan ailelerin saÄŸ olarak Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ä°kinci depremle birlikte diÄŸer katlarÄ± da Ã§Ã¶ken binanÄ±n sadece Ã¼st katÄ± kaldÄ±. O binadan saÄŸ Ã§Ä±kan Onur KamacÄ± nasÄ±l kurtulduklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

KamacÄ± araÃ§lar sayesinde kurtulduklarÄ±nÄ± belirtip," Deprem sÄ±rasÄ±nda araÃ§lar bizi kurtardÄ±. O araÃ§lar olmasaydÄ± bizde 5 katlÄ± bina ile birlikte yerin dibine giriyorduk. Rabbim devletimize, milletimize aynÄ± acÄ±yÄ± tekrardan yaÅŸatmasÄ±n. Biz canÄ±mÄ±zÄ± saÄŸ kurtardÄ±k Rabbim Ã¶lenlere rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar versin. KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z binanÄ±n sonucu bu. 5 katlÄ± bina yerle bir oldu. Bizde araÃ§larÄ±n sayesinde o enkazdan kurtulduk" dedi.