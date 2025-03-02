GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEngin Polat ve ailesine uyuşturucu madde suçlamasıyla soruşturma
HaberlerGündem Haberleri Engin Polat ve ailesine uyuşturucu madde suçlamasıyla soruşturma

Engin Polat ve ailesine uyuşturucu madde suçlamasıyla soruşturma

02.03.2025 - 00:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA)

Engin Polat ve ailesine uyuşturucu madde suçlamasıyla soruşturma

Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Kişiler hakkında savcılıkça ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından gözaltı kararı verildi. (DHA)

Engin Polat ve ailesine uyuşturucu madde suçlamasıyla soruşturma

Güncel Haberler

Engin Polat ve ailesine uyuşturucu madde suçlamasıyla soruşturma
#Gündem

Engin Polat ve ailesine uyuşturucu madde suçlamasıyla soruşturma

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
#Gündem

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

MHP Lideri Bahçeli'den 'terörsüz Türkiye' mesajı: Tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır
#Gündem

MHP Lideri Bahçeli'den 'terörsüz Türkiye' mesajı: Tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır