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Engelli öğretmen atamaları yapıldı! Bakan Tekin detayları açıkladı

30.04.2025 - 12:13Güncellenme Tarihi:
Engelli öğretmen atamaları yapıldı! Bakan Tekin detayları açıkladı

Engelli öğretmen atamalarının gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.

Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı.

Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı.

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

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