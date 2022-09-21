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Emre Olur tutuklandı

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

21.09.2022 - 19:14 | | Mikail BIYIKLI / İSTANBUL, (DHA)
Emre Olur tutuklandı

Arnavutluk'ta gözaltına alınan Emre Olur, İnterpol tarafından teslim alınarak geçen pazar günü Türkiye'ye getirilmişti. Emre Olur, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

OLUR TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Olur, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Emre Olur, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.

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