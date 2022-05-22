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Emniyet ve Dışişleri'nden ABD'de yaşayan Türklere uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda Türk vatandaşlarının dikkatli olmaları için uyarı yapıldı.

22.05.2022 - 11:53 |
Emniyet ve Dışişleri'nden ABD'de yaşayan Türklere uyarı

ABD'de yapılacak olan organizasyonlarda Türk vatandaşlarının zarar görmemesi adına uyarılar yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.

Açıklama sonunda olumsuz durumlardan kaçınılması için alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

-Kalabalıklardan kaçınılmalı

-Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunulmamalı

-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durulmalı

-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar edilmeli

-Olabilecek anlık gelişmeler için medya takip edilmeli

 

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