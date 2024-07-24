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Emniyet müdürleri kararnamesi 2024 Temmuz > Emniyet müdürleri ataması yapıldı mı? EGM atama sonuçları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirdi.

24.07.2024 - 14:31 |
Emniyet müdürleri kararnamesi 2024 Temmuz > Emniyet müdürleri ataması yapıldı mı? EGM atama sonuçları

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

 

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