Emniyet faciayı önledi! 2 kadın terörist yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda;

2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç’ten hareketle Aziz üzerinden Afrin'e geleceği bilgisi elde edildi.

Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada;

• Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli,

•Toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü,

• Demir bilyelerle güçlendirilmiş,

• 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan,

• *Canlı bomba yeleği ele geçirildi.