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Emniyet faciayı önledi! 2 kadın terörist yakalandı!

Afrin’de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist yakalandı.

18.05.2022 - 16:22 |
Emniyet faciayı önledi! 2 kadın terörist yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda;

2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç’ten hareketle Aziz üzerinden Afrin'e geleceği bilgisi elde edildi.

Emniyet faciayı önledi 2 kadın terörist yakalandı

Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.

Emniyet faciayı önledi 2 kadın terörist yakalandı

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada;

• Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli,

•Toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü,

• Demir bilyelerle güçlendirilmiş,

• 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan,

• *Canlı bomba yeleği ele geçirildi.

Emniyet faciayı önledi 2 kadın terörist yakalandı

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