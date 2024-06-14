Emine Erdoğan'dan karne günü mesajı: Evlatlarımızın yolu açık olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti.
14.06.2024 - 10:58 |
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum. Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar. Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.
Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 14, 2024
Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar.
Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun. 👏📚✏️