Emine Erdoğan'dan karne günü mesajı: Evlatlarımızın yolu açık olsun

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum. Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar. Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum.



Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar.



Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun. 👏📚✏️ — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 14, 2024