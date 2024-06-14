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Emine Erdoğan'dan karne günü mesajı: Evlatlarımızın yolu açık olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti.

14.06.2024 - 10:58 |
Emine Erdoğan'dan karne günü mesajı: Evlatlarımızın yolu açık olsun

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum. Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar. Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

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