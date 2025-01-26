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Emine Erdoğan'dan kandil mesajı

26.01.2025 - 10:46Güncellenme Tarihi:
Emine Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Yüce Allah’ın hikmeti ve nuru ile sarmalandığı kutlu Miraç Gecesi'nin maneviyatı, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılsın.' dedi.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, “Yüce Allah’ın hikmeti ve nuru ile sarmalandığı kutlu Miraç Gecesi'nin maneviyatı, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılsın.

Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Gecesi mübarek olsun, Yüce Rabbim hepimizi rahmetiyle kuşatsın.”

 

 

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