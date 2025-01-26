Emine Erdoğan'dan kandil mesajı

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, “Yüce Allah’ın hikmeti ve nuru ile sarmalandığı kutlu Miraç Gecesi'nin maneviyatı, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılsın.

Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Gecesi mübarek olsun, Yüce Rabbim hepimizi rahmetiyle kuşatsın.”