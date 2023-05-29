Emine Erdoğan'dan 'İstanbul'un fethi' mesajı: Kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, 'Fethin 570’inci yıl dönümünde şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.' dedi.
29.05.2023 - 16:51 |
Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:
İstanbul’un fethi, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesidir.
Fethin 570’inci yıl dönümünde şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.