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Emine Erdoğan'dan 'İstanbul'un fethi' mesajı: Kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, 'Fethin 570’inci yıl dönümünde şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.' dedi.

29.05.2023 - 16:51 |
Emine Erdoğan'dan 'İstanbul'un fethi' mesajı: Kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum

Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

İstanbul’un fethi, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümünü kutladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümünü kutladıHaberi Görüntüle

Fethin 570’inci yıl dönümünde şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

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