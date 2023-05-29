Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yılı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
29.05.2023 - 15:05 | | HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum" dedi.
Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2023
Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/pLLwY2j8H6