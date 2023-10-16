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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Gıda Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 16 Ekim Dünya Gıda Günü mesajında, "Suyumuza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım. Su hayattır, su gıda demektir" dedi.

16.10.2023 - 15:05 | | ANKARA, (DHA)
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Gıda Günü' mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık hareketinin başlıca hedefi olan sürdürülebilir yaşamın özü, gıdalarımızı ve su kaynaklarımızı korumaktır. Sularımız, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmaların tehdidi altında. Her bir kayıp, insanlığı küresel gıda krizine bir adım daha yaklaştırıyor. Önüne geçmek için bugünden 'gıdada sıfır kayıp' anlayışını benimseyerek, su verimliliği seferberliği hedefleri doğrultusunda hareket edelim. Suyumuza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım. Su hayattır, su gıda demektir" ifadelerini kullandı. (DHA)

Emine Erdoğandan Dünya Gıda Günü mesajı

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