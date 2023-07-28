Emine Erdoğan'dan 'Aşure Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek Muharrem ayını tebrik ediyorum.

Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hz. Hüseyin’i ve tüm Kerbelâ şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Aşure Günü bereketli olsun."