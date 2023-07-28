Emine Erdoğan'dan 'Aşure Günü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Aşure Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, "Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hz. Hüseyin’i ve tüm Kerbelâ şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.
28.07.2023 - 12:52 |
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek Muharrem ayını tebrik ediyorum.
Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hz. Hüseyin’i ve tüm Kerbelâ şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
Aşure Günü bereketli olsun."