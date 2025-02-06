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GündemEmine Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: 6 Şubat, takvim yapraklarında sadece bir tarih değil!
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Emine Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: 6 Şubat, takvim yapraklarında sadece bir tarih değil!

06.02.2025 - 09:34Güncellenme Tarihi:
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: 6 Şubat, takvim yapraklarında sadece bir tarih değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depremleri dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

6 Şubat, takvim yapraklarında sadece bir tarih değil, yüreğimizde açılan derin bir yara. Acısı dün gibi…

Ancak enkazların arasından sadece hüzün değil, milletimizin sarsılmaz dayanışması da yükseldi. Asrın birlikteliği ile yeniden umut dolduk.

O gün devletimizin şefkat eli uzandı, milletimizin vicdanı seferber oldu.

Birbirimize kenetlenerek mücadeleden vazgeçmedik.

Bir yanımız hep buruk kalsa da, gönüllerimizi ihya, şehirlerimizi de yeniden inşa ediyoruz.

Yürekten inanıyorum ki, barış ve huzurun teminatı şehirlerimiz dünya durdukça medeniyetimizi yaşatmaya devam edecek.

Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve güç diliyorum. Unutmadık, unutmayacağız.

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