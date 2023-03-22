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Emine Erdoğan'dan 22 Mart Dünya Su Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısı ile Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, 'Doğayı, yalnızca geçmişten alınan bir miras değil, gelecekten alınmış bir emanet olarak gören bakış açısıyla, iklim değişikliğiyle mücadelemizi dünden daha güçlü sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

22.03.2023 - 15:17 |
Emine Erdoğan'dan 22 Mart Dünya Su Günü mesajı

Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya ülkeleri gibi biz de yaşıyor, sonuçlarının ne kadar acı olduğunu bizzat tecrübe ediyoruz. Yaşadığımız her afet, ne yazık ki yaşam kaynağımız suyun değerini ve önemini yeniden hatırlatıyor.

İnanıyorum ki; doğayı, yalnızca geçmişten alınan bir miras değil, gelecekten alınmış bir emanet olarak gören bakış açısıyla, İklim değişikliğiyle mücadelemizi dünden daha güçlü sürdüreceğiz.

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