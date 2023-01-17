Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Haksızlık karşısında bir direnişin ve dirilişin öyküsü Şule Yüksel Şenler'in hayatı. Hasret ve rahmetle anıyorum' dedi.
17.01.2023 - 16:28 |
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün açılışını gerçekleştirdikleri Eyüpsultan'daki Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasına ilişkin görüntülere yer vererek, şu paylaşımı kaydetti:
Haksızlık karşısında bir direnişin ve dirilişin öyküsü Şule Yüksel Şenler'in hayatı. Kaleminden dökülen her kelime, bugün dahi umuda olan inancın bir timsali. Hasret ve rahmetle anıyorum.