Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 7'nci yılını kutladı

Emine Erdoğan, sosyal medyadan "7 Yılda 7 Kıtada" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Sıfır Atık Hareketi, yedi yıldır insanlığa umut eken bir nefes oldu. Doğayı emanet bilen milletimizin gayretleri, Bakanlığımız ve Kurumlarımızın özverisiyle Türkiye, bu küresel uyanışın öncüsü haline geldi. Her adım, toprağa dokunan bir sevgi, her geri dönüşüm, bir dirilişti. BM Genel Kurulu Kararı kapsamında 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle dünyaya yeni bir sayfa açıldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yükselen bu iyilik çağrısının, sınırları aşarak geleceği yeşerttiğini vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortak evimiz dünya için her coğrafyadan 'Ben de varım!' diyen gönüllülerle birlikte, geleceğimizi koruma sözü verdik. Her çaba, tabiatın sessiz duasına dönüşürken, gelecek kuşaklarımız için mücadeleye devam ediyoruz. Yeryüzüne kulak veren tüm doğa dostlarını Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalamaya, bu mücadeleye destek olmaya çağırıyorum. Sıfır Atık Hareketi'nin 7’nci yaşı kutlu olsun!"

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