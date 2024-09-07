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Emine Erdoğan: Koruyucu anne ve babalarımız, toplumdaki huzuru da inşa eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Koruyucu anne ve babalarımız, yalnızca bir çocuğun geleceğini değil, toplumdaki huzuru da inşa eder" dedi.

07.09.2024 - 11:50 |
Emine Erdoğan: Koruyucu anne ve babalarımız, toplumdaki huzuru da inşa eder

Emine Erdoğan, dün katıldığı İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyucu anne ve babalarımız, yalnızca bir çocuğun geleceğini değil, toplumdaki huzuru da inşa eder. Koruyucu aileleri oldukları günden itibaren, çocuklarımızın ilk öğretmeni, can yoldaşı ve rol modeli olan tüm gönüllü ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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