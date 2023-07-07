Emine ErdoÄŸan koruyucu ailelerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, BahÃ§elievler Åžeyh Zayed Ã‡ocuk Evleri Sitesi'nde dÃ¼zenlenen "Koruyucu Aile GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸine, Emine ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Mahinur Ã–zdemir GÃ¶ktaÅŸ, kurum yetkilileri, koruyucu aileler ve devletin bu hizmetinden yararlandÄ±rÄ±lan Ã§ocuklar katÄ±ldÄ±. Etkinlikte konuÅŸan Emine ErdoÄŸan, Koruyucu Aile GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± vesilesiyle burada bulunmaktan bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

"YÃ¼ce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ insanlarÄ±mÄ±zla geÃ§en her gÃ¼nÃ¼n, Ã¶mÃ¼r defterime bir hazine olarak eklendiÄŸini yÃ¼reÄŸimin en derin yerinde hissediyorum." diyen ErdoÄŸan, Ã§ocukluÄŸu hiÃ§ bitmeyen bir mevsime benzeterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

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"GÃœZEL GEÃ‡Ä°RÄ°LMÄ°Åž BÄ°R Ã‡OCUKLUK, YAÅžAM YOLCULUÄžUNDA REHBERÄ°MÄ°Z HALÄ°NE GELÄ°R"

"HayatÄ±n erken dÃ¶nemlerinde yaÅŸananlar, Ã¶mrÃ¼mÃ¼zÃ¼n iklimini, gerektiÄŸinde hayatÄ±n sert rÃ¼zgarlarÄ±na karÅŸÄ± durabilme kabiliyetimizi belirler. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bizim geleceÄŸimiz olduÄŸu her zaman vurgulanÄ±r, bununla birlikte bizim yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z da Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸine yÃ¶n verir. Merhametle sarmalanan Ã§ocuklar, sorumluluk alan, baÄŸlanmaktan korkmayan mutluluk pÄ±narlarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rler. GÃ¼zel geÃ§irilmiÅŸ bir Ã§ocukluk, yaÅŸam yolculuÄŸunda can yoldaÅŸÄ±mÄ±z, en kÄ±ymetli varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, rehberimiz haline gelir."

BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±n hayata hazÄ±rlanmak iÃ§in gÃ¼venli ve mÃ¼ÅŸfik bir Ã§atÄ±ya ihtiyacÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, en uygun mekanÄ±n huzurlu bir yuva olduÄŸunu vurguladÄ±. DarÃ¼laceze, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka gibi kurumlarla, kÃ¶kleri Ã§ok derinlere uzanan bir dayanÄ±ÅŸma geleneÄŸine sahip olunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Emine ErdoÄŸan, "AsÄ±rlarÄ± aÅŸan tecrÃ¼bemiz ile Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± korumak ve esirgemek iÃ§in gerekli bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±mÄ±z milletimizin hizmetindedir" dedi.

HÃ¼kÃ¼metin, deÄŸiÅŸen ihtiyaÃ§lara cevap verebilmek iÃ§in sÃ¼rekli yeni projeleri hayata geÃ§irmeye devam ettiÄŸini, 2005'te Ã‡ocuk Evleri, hemen ardÄ±ndan da Ã‡ocuk Evleri Siteleri uygulamasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "Herhangi bir sebeple ailesinden uzak dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ Ã§ocuklarÄ±mÄ±z, devletimizin yeni ve geleneksel tÃ¼m kurumlarÄ±nda, her tÃ¼rlÃ¼ imkan saÄŸlanarak bakÄ±lmaktadÄ±r." diye konuÅŸtu.

EÄŸitimden psikolojik desteÄŸe, spor, sanat gibi faaliyetlerden istihdama kadar her alanda eksiksiz bir hizmet alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, Koruyucu Ailelik kurumunun amacÄ±nÄ±n da bir Ã§ocuÄŸun maddi bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenmekten Ã¶te, hayat yolculuÄŸunda ona eÅŸlik etmek olduÄŸunu sÃ¶yledi. Toplumun dikkatini Ã§ekmesi amacÄ±yla 2021'den itibaren 'Koruyucu Aile GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutlamaya baÅŸladÄ±klarÄ±na deÄŸinen ErdoÄŸan, 'GÃ¶nÃ¼l ElÃ§ileri Projesi'ni de 2012 yÄ±lÄ±nda hayata geÃ§irdiklerini ve her iki giriÅŸimin de kÄ±sa sÃ¼rede meyvelerini verdiÄŸini anlattÄ±.

Emine ErdoÄŸan, "2002 yÄ±lÄ±nda 500 koruyucu aile yanÄ±nda yalnÄ±zca 515 Ã§ocuÄŸumuz yaÅŸamaktaydÄ±. 10 yÄ±lda bu rakam 1350 koruyucu aile yanÄ±ndaki 1492 Ã§ocuÄŸa ulaÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu iki projemiz neticesinde, bugÃ¼n devlet himayesindeki 9 bin 187 Ã§ocuÄŸumuz, 7 bin 587 ailemizin yanÄ±nda hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi. Kendi aile ocaÄŸÄ±nda, sosyal ve ekonomik destek kapsamÄ±na alÄ±nan Ã§ocuklarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 21 yÄ±lda tam 15 kat artarak 11 bin 906'dan 178 bin 156'ya yÃ¼kseldiÄŸini aktaran ErdoÄŸan, yÄ±llar iÃ§inde geliÅŸtirilen politikalar neticesinde Koruyucu Aile uygulamasÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n daha Ã§ok benimsendiÄŸini ve yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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"6 ÅžUBAT 2023'E KADAR TOPLAMDA 560 OLAN EVLAT EDÄ°NME BAÅžVURUSU Ä°SE 69 BÄ°N 122 OLDU"

ErdoÄŸan, "AsrÄ±n felaketi olarak andÄ±ÄŸÄ±mÄ±z depremlerin Ã¶ncesinde, 669 olan koruyucu aile baÅŸvurusu, rekor bir sayÄ±ya yÃ¼kselerek, 328 bin 818'e ulaÅŸtÄ±. 6 Åžubat 2023'e kadar toplamda 560 olan evlat edinme baÅŸvurusu ise 69 bin 122 oldu. Tam 123 kat artÄ±ÅŸtan bahsediyoruz." ifadelerini kullandÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te evini aÃ§an ailelerin desteklenmesinin devletin asli sorumluluÄŸu olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, "Devletimiz Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n aylÄ±k harcamalarÄ±nÄ±, eÄŸitim ve giyim, harÃ§lÄ±k gibi yaÅŸam giderlerini karÅŸÄ±lamaya devam ediyor" dedi.

Sigorta priminin de devlet tarafÄ±ndan Ã¼stlenildiÄŸini belirten ErdoÄŸan, engelli ve Ã¶zel gereksinimleri olan Ã§ocuklar iÃ§in Ã¶denen desteÄŸin daha da artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Emine ErdoÄŸan ayrÄ±ca BakanlÄ±kÃ§a gerektiÄŸinde koruyucu ailelerin Ã§ocuklarla saÄŸlÄ±klÄ± iletiÅŸim kurabilmeleri iÃ§in rehber niteliÄŸinde eÄŸitim verildiÄŸini sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda Ã§ocuklara ÅŸÃ¶yle seslendi:

"Hepiniz Ã§ok deÄŸerlisiniz, Ã¶zlemle, sevgiyle, umutla, sabÄ±rla gÃ¶zetilen Ã§ocuklarsÄ±nÄ±z. Sizler, hepimiz iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli birer armaÄŸansÄ±nÄ±z. Devletimizin sizinle kurduÄŸu gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ±, reÅŸit olmanÄ±zla son bulacak bir iliÅŸki deÄŸildir. YaÅŸam becerileri kazanarak kurumlardan ayrÄ±lmanÄ±zdan sonra da devletimiz her zaman sizin aileniz olmaya devam edecektir."

Emine ErdoÄŸan, devlet himayesinde yetiÅŸmiÅŸ 60 bin 557 Ã§ocuÄŸun kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda, 10 bin 313 gencin de Ã¶zel sektÃ¶rde istihdamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "Hepimizin vefa ve sevgiyle baÄŸlÄ± olduÄŸumuz devletimizin, hayat boyu, hiÃ§ Ã§ekinmeden baÅŸvurabileceÄŸiniz gÃ¼venli bir kapÄ± olduÄŸunu hiÃ§ aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karmayÄ±n" diye konuÅŸtu.

Devlet himayesinde yetiÅŸen sanatÃ§Ä±lar Merve BaÅŸoÄŸlu, Ã–zgÃ¼r Keser ve AyÅŸe Atam'Ä± bugÃ¼n burada gÃ¶rmekten mutlu olduÄŸunu ifade ederek onlara teÅŸekkÃ¼r eden Emine ErdoÄŸan, "Adeta bir cevher madenciliÄŸi ile evlatlarÄ±mÄ±za ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±, her birinin eÅŸsiz yeteneÄŸinin kuyumcu titizliÄŸi ile iÅŸlenmesini Ã§ok Ã¶nemsiyorum. Bazen bir seyahat, bazen bir kitap, bazen bir rol modelle tanÄ±ÅŸma, bazen bir mÃ¼zik aleti, evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± sonsuza dek deÄŸiÅŸtirebilir." dedi.

Emine ErdoÄŸan, en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±nÄ±n anlamlÄ± bir hayat yaÅŸamak olduÄŸunu vurgulayarak, "Bizim iÃ§in her ÅŸeyden daha da Ã¶nemli olan evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ruh ve beden geliÅŸimlerini saÄŸlamaktÄ±r, onlarÄ±n mutluluÄŸu ve huzurudur. Sevgili Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, merhameti yeryÃ¼zÃ¼ne hakim kÄ±lmak iÃ§in Ã§abalayan iyilik neferleri olabilmesini Rabbimden diliyorum. Ailenin ortadan kaldÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Ã§aÄŸda, toplumu bir arada tutan kÄ±ymetli kurumlarÄ±mÄ±zÄ± desteklemenin hepimizin asli gÃ¶revi olduÄŸu kanaatindeyim." ifadelerini kullandÄ±.

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§ocuklar ile koruyucu aileleri buluÅŸturacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n aralÄ±ksÄ±z sÃ¼receÄŸini belirten ErdoÄŸan, BakanlÄ±ÄŸa ve devlet himayesinde bÃ¼yÃ¼yen Ã§ocuklara destek olanlara teÅŸekkÃ¼r ederek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.

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"KORUYUCU ANNE BABALAR SAYESÄ°NDE AÄ°LE KURUMUMUZ DAHA DA GÃœÃ‡LENÄ°YOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Mahinur Ã–zdemir GÃ¶ktaÅŸ da 2021'de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n tensipleriyle ilan edilen Koruyucu Aile GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Merhamet ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n en Ã¶nemli deÄŸerlerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini belirten GÃ¶ktaÅŸ, "Ä°nancÄ±mÄ±z ve deÄŸerlerimizin doÄŸrultusunda gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlar kurduÄŸumuz; koruyucu anne ve babalar sayesinde ahlakÄ±n ve fÄ±tratÄ±n kalesi olan aile kurumumuz daha da gÃ¼Ã§lenmektedir" dedi.

Ã–ncelikle Ã§ocuklarÄ± ailelerinin yanÄ±nda destekleyecek modellerle, ailelerinden ayÄ±rmadan destek verdiklerini aktaran GÃ¶ktaÅŸ, bunun mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda kurum bakÄ±mÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Sosyal ve ekonomik destek hizmetleri kapsamÄ±nda bir Ã§ocuk iÃ§in aylÄ±k ortalama 3 bin TL Ã¶deme yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktaran GÃ¶ktaÅŸ, bu destekten toplamda 178 bin 239 Ã§ocuÄŸun faydalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bakan GÃ¶ktaÅŸ, bu desteÄŸin amacÄ±nÄ±, Ã§ocuklarÄ±n ailelerinden ayrÄ±lmadan, doÄŸduklarÄ± kÃ¼ltÃ¼r iÃ§inde bÃ¼yÃ¼yerek eÄŸitimlerine devam edip hayata atÄ±lmalarÄ± olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

GÃ¶ktaÅŸ, "Bir diÄŸer hizmet modelimiz olan Koruyucu Aile hizmetimizle, kendi ailesinden bir sÃ¼reliÄŸine ayrÄ±lmak zorunda kalan Ã§ocuklarla, bakÄ±m ve korunmalarÄ±nÄ± Ã¼stlenen aileleri buluÅŸturuyoruz." dedi. Yeni uygulamalar ve projelerle Koruyucu Aile hizmetini gÃ¼Ã§lendirmeye devam ettiklerini anlatan GÃ¶ktaÅŸ, "Bu kapsamda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde GeÃ§ici Koruyucu Aile modeli ve UzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ Koruyucu Aile modelini Ã¼lke genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz." dedi.

Bakan GÃ¶ktaÅŸ, Umut Evi'nde kalan 28 yaÅŸÄ±ndaki Serebral Palsili ve aynÄ± zamanda Avrupa Bilek GÃ¼reÅŸi Åžampiyonu olan Oya AydÄ±n tarafÄ±ndan yapÄ±lan tabloyu Emine ErdoÄŸan'a hediye etti.

Devlet korumasÄ±ndan yararlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanatÃ§Ä±lar Merve BaÅŸoÄŸlu, AyÅŸe Atam ve Ã–zgÃ¼r Keser'in mÃ¼zik dinletisi sunduÄŸu programÄ±n sonunda koruyucu aileler ile Ã§ocuklar Ã§eÅŸitli etkinliklere katÄ±ldÄ±, oyunlar oynadÄ±.