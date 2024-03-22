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Emine Erdoğan: Koruyucu aile olmayı seçen anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu aile olmayı seçen anne ve babaları yürekten takdir ettiğini belirtti.

22.03.2024 - 12:20 |
Emine Erdoğan: Koruyucu aile olmayı seçen anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyorum

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkalarının iyiliğine adanmış bir ömür, insanın kendisine verebileceği en büyük armağandır. Koruyucu aile olmayı seçen birbirinden değerli anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyor, yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleriyle buluştuğu iftar programına ilişkin görüntüler de paylaşımda yer aldı.

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