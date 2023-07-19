Emine Erdoğan: Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir

Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, BAE Devlet Başkanı’nın değerli annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak’ın Onursal Başkanlığı’nı yürüttüğü Kadınlar Genel Birliği’ni ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldım. İstikrarlı ve azimli kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duydum.

Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir.

Bu amaçla kurulan Birlik, Emirlik kadınlarının sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklerken, çeşitli eğitimlerle kadınlara mesleki donanım sağlıyor.

Kadınların bilhassa sürdürülebilir kalkınmaya aktif katılımını sağlamak için örgüt olarak ürettikleri politikaları son derece faydalı buldum.

Örgütün Genel Sekreteri Noura Al Suwaidi ile kadın ve kız çocuklarının eğitimine dair himaye ettiğim projeler hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.

'ÇOCUKLARI İLGİLENDİREN HER SORUNU ÇÖZMEK BÜTÜN ÜLKELERİN SORUMLULUĞU'

Abu Dabi’de Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi’ne katılarak, Çocuk Parlamentosu Başkanı’nın BAE’deki çocuk hakları hakkındaki sunumunu dinledim.

Konsey, anneler ve çocuklarının yaşam kalitesini iyileştirmek için önemli bir rol oynuyor.

Çocukları ilgilendiren her sorunu çözmek ve onlara adil bir dünya bırakmak bütün ülkelerin ortak sorumluluğu.

Çocukların haklarını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak için birlik olunduğunda daha güçlü mücadele edileceğine inanıyorum.