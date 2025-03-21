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Emine Erdoğan, iftarda 15 Temmuz şehidi Sayın'ın ailesinin misafiri oldu

21.03.2025 - 17:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Emine Erdoğan, iftarda 15 Temmuz şehidi Sayın'ın ailesinin misafiri oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftarda 15 Temmuz şehidi Necati Sayın'ın ailesinin misafiri oldu.

Emine Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam 15 Temmuz şehidimiz Necati Sayın’ın değerli ailesinin misafiriydim. Ramazan’ın bereketi, birlik ve dayanışma ruhuyla aynı sofrada orucumuzu açtık. Şehidimizin emaneti olan eşi, evlatları ve torunlarıyla bir arada olmak çok kıymetliydi.

Emine Erdoğan, iftarda 15 Temmuz şehidi Sayının ailesinin misafiri oldu

O gece vatan uğruna can veren Necati Sayın ile damadı Fazıl Gürs evladımıza Allah’tan rahmet, sevdiklerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin ve gazi olan kızlarımız Ülkü ile Ayşe’nin kahramanca mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

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