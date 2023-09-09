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Emine Erdoğan, Hindistan'da lider eşleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Hindistan G20 Liderler Zirvesi kapsamında Yeni Delhi’de lider eşleri bir araya geldik. Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi’ni ziyaret ettik.' dedi.

09.09.2023 - 14:37 |
Emine Erdoğan, Hindistan'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ifadelere yer verdi:

 

Hindistan G20 Liderler Zirvesi kapsamında Yeni Delhi’de lider eşleri bir araya geldik. Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi’ni ziyaret ettik. Bitki özelliklerinin araştırıldığı merkezde, mahsul verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve bitkiler hakkında bilgi aldık.

 

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