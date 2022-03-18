Emine Erdoğan: Herkesi Kızılaya bağış yapmaya davet ediyorum

Erdoğan mesajında, Kızılayın bir buçuk asrı geçen varlığı dayanışma kültürümüzün ve sağlam köklerinin en önemli delilidir. Şefkat ve merhamet Kızılayımızın çatısı altında kurumsallaşıyor. Ve ülkemizde yardıma ihtiyacı olan herkesin çalınacak ilk kapısı oluyor. Ne mutlu ki Kızılayın yardıma ve yardım etmeye ihtiyacı olan herkeste bir karşılığı var. Çünkü iyilik yapmakta en az iyilik görmek kadar bir ihtiyaçtır dedi.

ŞEFKAT VE MERHAMET KIZILAY ÇATISI ALTINDA KURUMSALLAŞIYOR

Kızılayın her Ramazan ayı öncesi, daha fazla ihtiyaç sahibine destek olabilmek için düzenlediği Dayanışma ve Teşekkür Programına bir video mesajla desteğini bildiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Değerli hanımefendiler beyefendiler kıymetli hayırsever bağışçılarımız. Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Her biriniz hayırda yarışan iyilik yapmak için fırsat kollayan güzel kalplersiniz. Bizleri bir araya getirip böyle yüksek bir sinerjinin oluşmasını sağlayan tüm Kızılay ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum.

Kızılayın bir buçuk asrı geçen varlığı dayanışma kültürümüzün ve sağlam köklerinin en önemli delilidir. Şefkat ve merhamet Kızılayımızın çatısı altında kurumsallaşıyor. Ve ülkemizde yardıma ihtiyacı olan herkesin çalınacak ilk kapısı oluyor. Ne mutlu ki Kızılayın yardıma ve yardım etmeye ihtiyacı olan herkeste bir karşılığı var. Çünkü iyilik yapmakta en az iyilik görmek kadar bir ihtiyaçtır.

İyilik yapmak kalbimizi arındırır. Bize insan olmanın değerini hatırlatır. Dünyanın ortak huzurunu arttırır. Son 2 yılımız salgınla geçti. Uzun zamandır coğrafyamızda savaş ve çatışmalar devam ediyor. Hali hazırda Ukraynada yaşanan insanlık dramı üzerimizden kara bir bulut olarak geçiyor. Tabi bir yandan da doğal felaketler karşımıza zorlu sınamalar olarak çıkıyor. Bazen sağlık sorunları ile bazen de hayatın iniş çıkışlarıyla imtihan ediliyoruz. İnsanın kendini bu en yalnız ve çaresiz hissettiği anlarda onu sarıp sarmalayan kimsesizliğinde akrabası olan Kızılayımız var. Ülkemizin en büyük dünyanın ise en önde gelen yardım kuruluşu Kızılay hepimizin medarı iftiharıdır.

Kızılay dünyanın dört bir yanına yardım kadar milletimizin vicdanını da taşıyor. İnsanlar arasında ayrım gözetmiyor ve kimsenin inancına ırkına ya da etnik kökenini dışlama aracına asla çevirmiyor. Bu şuur topraklarımızın irfanıyla yoğurulmuş insanımızın yüce gönüllüğü ile şekilleniyor. Sadece günlük dilimize baktığımızda bile dayanışmanın hayatımıza nasıl hakim olduğunu görüyoruz. El uzatmak, omuz vermek, el birliği yapmak gibi sayısız ifade, veren elin alan elden üstün olduğunu, komşusu açken tok yatmanın hoş görülmediğini anlatan nice atasözü yardımlaşmanın yerleşik bir pratik olduğunu ispat eder.

Gelin insanın insana ihtiyacının hiç bitmeyeceği bu dünyaya daha çok iyilik tohumu serpelim. Çünkü o tohumlar büyür gölgesinde herkesin vicdanının dinlendiği çınarlar olur. Bu duygularla sözlerime son veriyor, az çok demeden halis niyetlerle bezeli gönüllerden kopan yardımları Kızılaya emanet eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Gözyaşını dindirmenin tarifsiz mutluluğu herkesin yaşamasını diliyor bu vesileyle herkesi Kızılaya bağış yapmaya davet ediyorum. El ele verişlerimiz daim olsun kalın sağlıcakla.

BAKANLARDAN ORTAK MESAJ: İYİ Kİ VARSIN KIZILAY

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise açıklamasında, Kızılay 154 yıl önce başladığı iyilik yarışına hiç ara vermeden ve hiç hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizin ve dünyanın en önemli en eski hayır kurumlarından birisi. Kızılay, Anadolu vakıf kültürünün en önemli temsilcilerinden birisi. Kızılayın bugün bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizin her noktasından dünyanın her köşesinde yaptığı iyilik çalışmaları yardım çalışmaları sadece göğsümüzü kabartmakla kalmıyor aynı zamanda dünyaya umudu taşımadın taşıyıcılığını yapıyor. Emeği geçen herkese hayırsever vatandaşlarımıza, 154 yıldır Kızılayı ayakta tutan milletimizi nice uzun yıllar bu hayır yolculuğunun devam etmesini temenni ediyorum diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da mesajında Dayanışma ve iyilik gecesine selamlarımı gönderiyorum. Kızılay bağışçılarına teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsın Kızılay ifadesinde bulundu.

Her şeyden önce ben de bir Kızılay gönüllüsüyüm diye sözlerine başlayan İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ise Dayanışma ve teşekkür gecesindeki herkese selamlarımı iletiyorum. Bence iyilik, hesap yapmadan, hesapsız kitapsız, fedakârca verebilmektir. Bu doğrultuda iyilik yapan tüm iyilikseverlere buradan selamlarını iletmek istiyorum dedi.

Kızılayın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve 18 Mart 2022 tarihinde saat 18:00da başlayan Dayanışma ve Teşekkür Programı, iş insanları, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler ve kanaat önderleri gibi toplumun çeşitli kesimlerinden isimleri konuk ederek gece yarısına kadar devam edecek.