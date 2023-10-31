Emine Erdoğan: Gazze’deki saldırılar vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "BM Dünya Şehirler Günü" programında açıklamalarda bulundu. Emine Erdoğan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterirken, 'Vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor.' dedi.

İşte Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği acımasız saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere başsağlığı diliyorum. Kadın çocuk yaşlı genç ayırt etmeksizin dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştiriliyor. Sadece insanlar hayatını kaybetmiyor, insanlığın ortak umudu da pervasızca yok ediliyor.

Dünyanın gözü önünde bir kıyım yapılıyor. Nefret, savaş ve düşmanlığı yayıldığı günlerde Gazze’deki saldırılar vicdanlarımızda yaralar açıyor.

'HIZLI KENTLEŞME KRİZİ BERABERİNDE GETİRİYOR'

Şehir ve insan bir bütün olarak yer bulur. İnsan şehri inşa ederken taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Şehirlerin önemi farklı boyuta ulaştı. Hızlı kentleşme bir çok krizi de beraberinde getiriyor. İklim krizi ve beraberinde getirdiği sorunlara karşı elimizde büyük bir güç var, şu an. Artık şimdiye odaklanmak gerekiyor. Şimdi somut kararlar alma vakti. Seslerimizi ortak evimiz dünya için birleştirme vakti.

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SIFIR ATIK VAKFI KURULDU

Sıfır Atık Projesi küresel hareket haline geldi. Sizleri Sıfır Atık hareketine desteğe davet ediyorum.

Sıfır Atık vakfı kuruldu. Vakfımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki seneyi Sıfır Atık yılı ilan etmek için çalışıyoruz. Küresel Sıfır Atık Fonu için çalışmaya başlayacağız.