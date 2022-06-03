Emine Erdoğan, 'Dünya Ortak Evimiz' yazarlarının çevre önerilerini dinledi

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, 28 çevre gönüllüsünün bir araya gelerek kaleme aldığı 'Dünya Ortak Evimiz' kitabının tanıtımı, 1 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Tanıtım programının ardından Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un da katıldığı yemekte; çevreci yazarların hikayelerini ve önerilerini dinledi. Çevre Ajansı Yönetim Kurulu üyesi, çevre bilimci Nilgün Kıran Cılız, genç nesilde farkındalık yaratmanın, ikna edip çevre konusunda yanlarına çekmenin önemine işaret ederek, "Gençlere inanıyorum. İlerleyen günlerde yine gençlerle birlikte olursak, çok daha hızlı ilerleyeceğiz" dedi.

Gençlere desteğin önemli olduğunu dile getiren Cılız, sıfır atık konusunda tüm üniversitelilere ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

'SIFIR ATIĞA KARDEŞ PROJE İSTİYORUZ'

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de "Sıfır Atık Projesi'ne bir kardeş proje istiyoruz. Sıfır Atık Projesi, hepimizin destek verdiği, enerjimizi odakladığımız bir konuydu. Bunun içine suyu da alan, tarımı içeren bir proje. 'Sağlıklı Toprak Hareketi' olabilir, diye düşünüyorum" dedi.

Suyun yüzde 78'inin tarımda kullanıldığına dikkat çeken Pasinli, bahsettiği hareketin içinde pestisit kullanımının azaltılması, doğadan destek alarak tarım yapma, ekolojik tarımın iyice yaygınlaşması için çeşitli mekanizmaların, teşviklerin devreye girmesi gibi konuların yer alabileceğini söyledi.

Emine Erdoğan, Pasinli'nin önerisine, "İnşallah, hep birlikte oturup toplantı yapalım, bunları konuşalım. Teşekkür ediyorum" diyerek yanıt verdi.

Amasya'dan gelen tohum girişimcisi Ayten Çöl de ekim sırasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi. Çöl, sıfır atık konusunda sadece şehirlerde değil kırsalda özellikle çocukların bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Emine Erdoğan ise Milli Eğitim Bakanlığı ile bunun çalışmasını yaptıklarını söyledi.

'KUYUCUK GÖLÜ HAYATA TUTUNDU'

Doğa koruma bilimcisi, Kars Kuzey Doğa Derneği Kurucu Başkanı Çağan Şekercioğlu, çok sayıda kuş türünün barındığı Kars'taki Kuyucuk Gölü'nü kurtarma hikayesini anlattı. Gölü besleyen derelere hayvancılıkla uğraşan kişilerce setler çekildiğini ve gölün beslenemediği için 2014'ten itibaren kurumaya başladığını belirten Şekercioğlu, 2,5 yıl önce 140 metreye kuyu kazarak geçici çözümle can suyu verdiklerini söyledi. Şekercioğlu, "Kuyu 2,5 yıldır çalışıyor, yılda yaklaşık 500 milyon litre su veriyoruz. 1 milyar litreyi geçti, göl hayata tutundu. Yaklaşık 12 gün önce son sayımı yaptım, 2 bin 144 kuş, 41 tür. İlkbahar için normal bir sayı" diye konuştu.

Yemeğe katılan müzik grubu Samida da Gürcüce şarkı söyledi. Yemek sonunda Emine Erdoğan, 'Dünya Ortak Evimiz' kitabını imzalayarak konuklarına verdi, yazarlarla fotoğraf çektirdi.