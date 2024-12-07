Emine Erdoğan: Dünya Gazze'deki katliama göz yumuyor

22. Doha Forumu’nda "Filistin İçin Tek Yürek: İşgalin ve Soykırımın Karanlığında Umudu Korumak" programında konuşan Emine Erdoğan "İsrail postmodern holokost yapıyor. Katliam tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Dünya Gazze'deki katliama göz yumuyor" dedi.

Emine Erdoğan, "Gazze'deki durum tarihin en karanlık katliamlarından biri. Batı, Gazze'de katliama göz yumuyor. 16 bini çocuk 44 bin sivili katletmek hangi dinde meşru?" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, programın ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene 22’ncisi düzenlenen Doha Forum’da, “Filistin İçin Tek Yürek: İşgalin ve Soykırımın Karanlığında Umudu Korumak” Programı’na katılmaktan memnuniyet duydum.

Tam 14 aydır örgütlü bir zalimliğin, insanlığın ortak vicdanına gerçekleştirdiği en acımasız saldırılardan birine tanık oluyoruz.

Gerçek şudur ki; İsrail’in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği “post-modern bir Holokost”tur.

Tüm dünyanın gözleri önünde, masum hayatlar, her gün artan farklı sayılar arasında kaybolup gidiyor.

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İsrail, “meşru müdafaa” adı altında genci yaşlısı, kadını erkeği, Hristiyan’ı Müslümanı ayırt etmeksizin bir ülkeyi, milleti ve kültürüyle topyekûn tarihten silmeye çalışıyor.

"ORTAK GÜCÜMÜZÜ ETKİLİ BİR EYLEME DÖNÜŞTÜRELİM"

İşte bu nedenle diplomasinin ve diyalogun merkez noktası haline gelen Forum vesilesiyle, geçen yıl 15 Kasım’da, İstanbul’da, lider eşleriyle birlikte yaptığımız “Filistin İçin Tek Yürek” olma çağrımızı bir kez daha yineledim.

Gazze’yi ayakta tutan umut etrafında birleşelim ve ortak gücümüzü etkili bir eyleme dönüştürelim.

Bugün hala kurtarabileceğimiz masumlar için, hemen şimdi, ama’sız, niye’siz bir ateşkes çağrımızı daha da yüksek haykıralım.

Unutmayalım, Filistin’in hikayesi, bizim ortak mirasımız…

Sayıların ve savaşın ötesindeki Filistin’e ve Filistinlilere sahip çıkma cesareti gösteren herkesi yürekten selamlıyor, Forum’un hayırlara vesile olmasını diliyorum."