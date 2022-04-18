GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemEmine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi ile bir araya geldi
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi ile bir araya geldi
ABONE OL

Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'u ziyaret eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva ile bir araya geldi.

18.04.2022 - 17:21 | | İHA
Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi ile bir araya geldi

Paskalya Bayramı'nda Demir Kilise adıyla bilinen Sveti Stefan Kilisesi'ndeki ayine katılmak için İstanbul'a gelen Radeva, Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Radeva, 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen ve ardından açılışı yapılan Demir Kilise için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Radeva, İstanbul'daki laleleri çok merak ettiğini ve özellikle Emirgan Korusunu ziyaret edeceğini iletti. Desislava Radeva, Bulgar güllerinin ününü bildiğini ifade eden Emine Erdoğan'a dondurulmuş Bulgar gülü hediye etti ve Bulgaristan'a davet etti. Paskalya Bayramı dolayısıyla hafta sonu İstanbul'a gelen Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva'nın, Aziz Kiril ve Metodius Bulgar Okulu'ndaki çocukları da ziyaret ettiği öğrenildi.

AK Parti MYK toplandı
İlgili Haber
AK Parti MYK toplandı
"Kıyı kullanımının değiştirilmesi söz konusu değildir"
İlgili Haber
"Kıyı kullanımının değiştirilmesi söz konusu değildir"
Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü
İlgili Haber
Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü
Bakan Varank: Teknolojik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlık olmaz
İlgili Haber
Bakan Varank: Teknolojik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlık olmaz

    GÜNCEL HABERLER

    Yunanistan, Ege'ye 12 savaş gemisi dizecek! 'Yüzen duvar' planı...

    Yunanistan, Ege'ye 12 savaş gemisi dizecek! 'Yüzen duvar' planı...

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pençe-Kilit harekatı ile ilgili açıklama: Operasyonu buna dayanarak yapıyoruz!!

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pençe-Kilit harekatı ile ilgili açıklama: Operasyonu buna dayanarak yapıyoruz!!

    Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama!

    Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yunanistan, Ege'ye 12 savaş gemisi dizecek! 'Yüzen duvar' planı...

    Yunanistan, Ege'ye 12 savaş gemisi dizecek! 'Yüzen duvar' planı...

    Sıradaki Haber
    Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama!

    Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama!

    Sıradaki Haber
    YKS görevli ücreti 2022! ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar, YKS sınav gözetmen ücreti kaç TL? gis.osym YKS sınav görevi alma ve ücreti

    YKS görevli ücreti 2022! ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar, YKS sınav gözetmen ücreti kaç TL? gis.osym YKS sınav görevi alma ve ücreti

    Sıradaki Haber
    Çiftçilere destek mesajı! 'Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın açıklaması olacak'

    Çiftçilere destek mesajı! 'Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın açıklaması olacak'

    Sıradaki Haber